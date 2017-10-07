Fight Nights Global 75: Чистяков проиграл Дэку в титульном бою

В Санкт-Петербурге завершился турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 75. В главном поединке вечера, на кону которого стоял титул в весовой категории до 61,2 кг, россиянин Никита Чистяков уступил техническим нокаутом в первом раунде словаку Томашу Дэку.

«Наверное, после рассечения пропустил удар и поплыл. Поэтому так всё случилось. Если честно, не знаю, что буду делать дальше. Надо думать», — заявил после завершения поединка Чистяков.

Для него это поражение стало уже четвёртым в карьере. В соглавном поединке вечера россиянин Михаил Мохнаткин единогласным решением судей одержал победу над Дэрриком Мейменом из США.