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Fight Nights Global 75: Чистяков проиграл Дэку в титульном бою

7 октября 2017, суббота. 01:15 Бокс/ММА

В Санкт-Петербурге завершился турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 75. В главном поединке вечера, на кону которого стоял титул в весовой категории до 61,2 кг, россиянин Никита Чистяков уступил техническим нокаутом в первом раунде словаку Томашу Дэку.

«Наверное, после рассечения пропустил удар и поплыл. Поэтому так всё случилось. Если честно, не знаю, что буду делать дальше. Надо думать», — заявил после завершения поединка Чистяков.

Для него это поражение стало уже четвёртым в карьере. В соглавном поединке вечера россиянин Михаил Мохнаткин единогласным решением судей одержал победу над Дэрриком Мейменом из США.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
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