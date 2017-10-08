Фергюсон победил Ли и стал временным чемпионом UFC, Джонсон побил рекорд Силвы

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena завершился турнир UFC 216. В главном противостоянии вечера сошлись Тони Фергюсон (22-3, 12-1 в UFC) и седьмой легковес мира Кевин Ли (16-2, 9-2 в UFC).



В первом раунде Фергюсон получил рассечение глаза, в целом в стартовом отрезке Ли выглядел предпочтительней. Однако Фергюсон нашёл в себе силы переломить ход боя, его соперник сдался в конце третьего раунда после удушающего приёма треугольник. Таким образом, Фергюсон одержал десятую победу подряд, улучшив своё достижение. Ли в свою очередь потерпел первое поражение после пяти побед.



Деметриус Джонсон вписал новую страницу в историю UFC по количеству успешных защит титулов подряд. Американский боец смешанных боевых искусств победил Рэя Борга в пятом раунде и побил рекорд Андерсона Силвы, защитив 11-й титул кряду.



Также выделим быструю победу чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Фабрисиу Вердума над Уолтом Харрисом, который вышел на замену травмированному Деррику Льюису. Харрис сдался на отметке 1:05 после боевого приёма на руку.