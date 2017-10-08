Джонсон получил бонус $ 50 тыс. на турнире UFC 216

В ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 216. По его завершению промоушн традиционно назвал имена спортсменов, которые получат за свои выступления дополнительные бонусы.

Так, по $ 50 тыс. заработают дополнительно Ландо Ванната и Бобби Грин, их противостояние было признано «боем вечера», сообщает Sherdog. Сам поединок завершился вничью.

Чеки на ту же сумму за лучшее представление вечера получат чемпион организации Деметриус Джонсон, победивший Рэя Борга удушающим приёмом и Джон Морага, нокаутировавший Магомеда Бибулатова.