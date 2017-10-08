Кличко: Пулев — техничный боксёр, а Джошуа — сильный

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями от боя между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа и болгарским супертяжем Кубратом Пулевым. Поединок состоится в Кардиффе (Уэльс) 28 октября.



«Думаю, оба они жёсткие бойцы, но по-разному. Поединок обещает быть интересным. У Пулева больше техники, чем силы в ударах, что до Джошуа — там всё с точностью до наоборот — он очень сильный парень. Поэтому я жду захватывающий бой», — цитирует Владимира Кличко BoxingScene.