Уланбеков завоевал титул Fight Nights, Багаутинов победил Мартинеса

В Краснодаре завершился турнир FIGHT NIGHTS Global 76. В главном противостоянии вечера сошлись между собой действующий чемпион в наилегчайшей весовой категории Вартан Асатрян (13-5) и претендент Тагир Уланбеков (6-0). Для Асатряна эта защита пояса стала первой в карьере.



Асатрян активно начал поединок, по итогам первой минуты Уланбеков был вынужден спасаться в клинче. Асатрян в первом раунде получил рассечение, а большая часть раунда прошла в партере, где преимущество имел Уланбеков. Второй раунд прошёл в равной позиционной борьбе с небольшим преимуществом Уланбекова. За минуту до конца раунда бой был остановлен из-за рассечения у Вартана Асатряна. После чего Асатрян успешно смог провести концовку второго раунда.



Третий отрезок поединка прошёл активно, соперники обменивались ударами, небольшое преимущество в первые полторы минуты раунда было за Асатряном, однако вскоре Уланбеков перешёл в клинч, где перехватил инициативу у чемпиона.



Четвёртый раунд стал заключительным в поединке. Уланбеков достаочно быстро перевёл борьбу в партер, где провёл удушающий приём, на котором поединок и закончился. Уланбеков завоевал пояс чемпиона FIGHT NIGHTS Global в наилегчайшем весе.



В ко-мейн ивенте сошлись между собой россиянин Али Багаутинов (16-7) и бывший боец UFC американец Дэниел Мартинес (21-8). Поединок прошёл с подавляющим преимуществом россиянина и продлился все пять пятиминутных раундов. Судьи единогласно присудили победу Багаутинову (50-45, 50-44, 50-44).

Все результаты FIGHT NIGHTS Global 76

Лёгкий вес: Ахат Мамедов Игорь Тарыца победил Ахата Мамедова единогласным решением судей;

Легчайший вес: Навруз Джаников уступил Омару Нурмагомедову судейским решением;

Лёгкий вес: Димислав Камавов победил Заура Каирова удушающим во втором раунде;

Лёгкий вес: Руслан Яманбаев победил техническим нокаутом в первом раунде Ислама Бегидова;

Наилегчайший вес, титульный бой: Тагир Уланбеков в третьем раунде «удушил» Вартана Асатряна и стал новым чемпионом Fight Nights в наилегчайшем весе;

Наилегчайший вес: Али Багаутинов победил Дэнни Мартинеса единогласным решением судей.