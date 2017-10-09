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Уланбеков завоевал титул Fight Nights, Багаутинов победил Мартинеса

9 октября 2017, понедельник. 00:05 Бокс/ММА

В Краснодаре завершился турнир FIGHT NIGHTS Global 76. В главном противостоянии вечера сошлись между собой действующий чемпион в наилегчайшей весовой категории Вартан Асатрян (13-5) и претендент Тагир Уланбеков (6-0). Для Асатряна эта защита пояса стала первой в карьере.

Асатрян активно начал поединок, по итогам первой минуты Уланбеков был вынужден спасаться в клинче. Асатрян в первом раунде получил рассечение, а большая часть раунда прошла в партере, где преимущество имел Уланбеков. Второй раунд прошёл в равной позиционной борьбе с небольшим преимуществом Уланбекова. За минуту до конца раунда бой был остановлен из-за рассечения у Вартана Асатряна. После чего Асатрян успешно смог провести концовку второго раунда.

Третий отрезок поединка прошёл активно, соперники обменивались ударами, небольшое преимущество в первые полторы минуты раунда было за Асатряном, однако вскоре Уланбеков перешёл в клинч, где перехватил инициативу у чемпиона.

Четвёртый раунд стал заключительным в поединке. Уланбеков достаочно быстро перевёл борьбу в партер, где провёл удушающий приём, на котором поединок и закончился. Уланбеков завоевал пояс чемпиона FIGHT NIGHTS Global в наилегчайшем весе.

В ко-мейн ивенте сошлись между собой россиянин Али Багаутинов (16-7) и бывший боец UFC американец Дэниел Мартинес (21-8). Поединок прошёл с подавляющим преимуществом россиянина и продлился все пять пятиминутных раундов. Судьи единогласно присудили победу Багаутинову (50-45, 50-44, 50-44).

Все результаты FIGHT NIGHTS Global 76

Лёгкий вес: Ахат Мамедов Игорь Тарыца победил Ахата Мамедова единогласным решением судей;

Легчайший вес: Навруз Джаников уступил Омару Нурмагомедову судейским решением;

Лёгкий вес: Димислав Камавов победил Заура Каирова удушающим во втором раунде;

Лёгкий вес: Руслан Яманбаев победил техническим нокаутом в первом раунде Ислама Бегидова;

Наилегчайший вес, титульный бой: Тагир Уланбеков в третьем раунде «удушил» Вартана Асатряна и стал новым чемпионом Fight Nights в наилегчайшем весе;

Наилегчайший вес: Али Багаутинов победил Дэнни Мартинеса единогласным решением судей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Али Багаутинов Fight Nights
Новости. Бокс/ММА
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