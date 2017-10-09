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Джошуа: рано или поздно я затолкаю Уайлдеру в глотку свой джеб

9 октября 2017, понедельник. 10:59 Бокс/ММА

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа ответил на недавние высказывания обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера, заявившего, что британец не готов к бою с ним ни физически, ни ментально. По мнению Уайлдера, Джошуа может потребоваться время до 2020 года, чтобы набраться храбрости для встречи с ним в ринге.

«Все эти парни постоянно говорят обо мне, и в основном их высказывания негативны, всегда негативны. Но рано или поздно я затолкаю им в глотку свой джеб», — рассказал Джошуа в интервью Sky News, когда его попросили прокомментировать заявления Уайлдера.

Источник: Sky News Сообщить об ошибке
Теги
Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
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