Джошуа: рано или поздно я затолкаю Уайлдеру в глотку свой джеб

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа ответил на недавние высказывания обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера, заявившего, что британец не готов к бою с ним ни физически, ни ментально. По мнению Уайлдера, Джошуа может потребоваться время до 2020 года, чтобы набраться храбрости для встречи с ним в ринге.



«Все эти парни постоянно говорят обо мне, и в основном их высказывания негативны, всегда негативны. Но рано или поздно я затолкаю им в глотку свой джеб», — рассказал Джошуа в интервью Sky News, когда его попросили прокомментировать заявления Уайлдера.