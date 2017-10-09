Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко получил награду на торжественной церемонии в Гамбурге. Статуэтку украинцу вручил немецкий актёр Тиль Швайгер, известный по роли в культовом фильме «Достучаться до небес».



«Какой прекрасный вечер. До сих пор нахожусь под впечатлением от того, какой приём мне устроили в Гамбурге. Признателен, что мой друг Тиль Швайгер вручил мне почётную награду. Бокс — это моя жизнь, и всё, чего я достиг, было благодаря спорту, но и с осознанием того, что моя жизнь — это не только бокс. Настало время для нового вызова. Такова судьба большинства из нас», — написал Кличко в «Инстаграме».

Вл. Кличко получил статуэтку из рук Тиля Швайгера Фото: instagram.com/klitschko_official