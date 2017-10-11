Вердум заменит Ханта в бою с Тыбурой

19 ноября в Сиднее состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 121. Главным его событием должна была стать встреча тяжеловесом Марка Ханта и Марчина Тыбуры. Однако, этот бой не состоится.

Хант был снят с турнира в связи с медицинскими показаниями. Тем не менее, поединок Тыбуры не будет отменён, в бою с поляком Ханта заменит бывший чемпион организации Фабрисиу Вердум, сообщает официальный сайт UFC. Предыдущий поединок бразилец провёл 7 октября, когда нокаутировал Уолта Харриса.

Что касается Ханта, то, вероятно, в состоянии здоровья бойца стали сомневаться после недавно опубликованного послания, в котором он признаётся, что испытывает проблемы с памятью. В UFC будут настаивать на дальнейшем обследовании Ханта.