Промоутер Лемье: бой с Сондерсом реалистично ожидать в феврале-марте 2018 года

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы Давида Лемье, ожидает поединка канадского боксёра с чемпионом мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом в феврале или марте следующего года. Ранее организация WBO обязала команды боксёров начать переговоры о бое.



«У нас есть 30 дней, чтобы договориться о бое, а затем они могут провести конкурс промоутеров. И если он потребуется, то состоится через две недели по истечении 30-дневного срока на переговоры. Со дня проведения тендера на бой победившему промоутеру отводится 90 дней на организацию боя. Это может быть февраль или март, посмотрим. Но Давид готов драться в декабре, так что мы будем беседовать об этом с Фрэнком Уорреном (промоутером Сондерса)», — цитирует Гомеса BoxingScene.