Федерация ММА готова подать в суд на Союз ММА России

Федерация ММА России намерена подать в суд на Союз ММА России, если нападки на федерацию не будут прекращены, заявил вице-президент ФММАР Максим Поторкин. С 29 сентября по 1 октября прошёл турнир «Чемпионат и первенство Федерации ММА России». Фёдор Емельяненко, президент Союза ММА России, подверг соревнования критике и назвал их несанкционированными. Помимо этого Емельяненко подал запрос в прокуратуру для проверки, поскольку на турнире была объявлена возрастная категория от 6 до 17 лет.



«Если будут нападки, будет подан иск. Информация о федерации была искажена, другая общественная организация не имеет права влезать в наши внутренние дела. Подача иска зависит от решения Олега Николаевича Тактарова», — цитирует Поторкина ТАСС.