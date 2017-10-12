Колобков: проведение боёв в обход правил Союза ММА России незаконно

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал инцидент с проведением Федерацией ММА России турнира «Чемпионат и первенство Федерации ММА России» с участием детей. Союз ММА России и его президент Фёдор Емельяненко считают, что подобные соревнования следует запретить на законодательном уровне. В то же время Федерация ММА заявляет о готовности подать в суд на Союз ММА России, если нападки на федерацию не будут прекращены.



«Никакой дискуссии здесь быть не может. За развитие вида спорта в стране отвечает организация, аккредитованная минспортом. В данном случае это Союз ММА России, который возглавляет Фёдор Емельяненко. Только он может проводить официальные соревнования по смешанным единоборствам по правилам, которые утверждены нашим министерством.



Проведение боёв в обход правил Союза ММА России незаконно и может стать поводом для обращения в контролирующие структуры. Если какая-то организация хочет провести свой турнир, она должна согласовать его с Союзом ММА и следовать правилам этой федерации. Всё это относится и к вопросу о проведении детских боёв», — приводит слова Колобкова «Спорт-экспресс».