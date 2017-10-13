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Фролов: у меня есть чёткая цель — стать чемпионом M-1

13 октября 2017, пятница. 10:17 Бокс/ММА

Российский боец ММА Артём Фролов рассказал о подготовке к предстоящему бою за титул чемпиона M-1 Challenge в среднем весе против бразильца Кайо Магальяэша. Встреча этих бойцов состоится в рамках турнира M-1 Challenge 84, запланированного на 27 октября в Санкт-Петербурге

«Подготовка началась ровно пять лет назад, когда я в первый раз пришёл в зал ММА. Уже тогда я преследовал высокие цели, и с тех пор много работы было проделано. Подготовку конкретно к этому бою я начал уже давно: первые сборы я прошёл в Крыму под эгидой Союза ММА России, за что я им очень благодарен! Тогда собрался очень серьёзный состав, и мы отлично поработали. Затем вернулся в город Краснодар в родной клуб «Кузня», там мы организовали сборы, на которые к нам в гости приехали ребята из Питера «Сечь Про» и из Рязани «Арта», мы тогда отлично поработали в дружеской обстановке! Третий этап начался в очень известном в России клубе «Горец». В “Горце”, конечно, очень серьёзный состав, и, несмотря на очень скромные условия, там занимается множество чемпионов разных мастей, с которыми представилась возможность поработать. Нагрузки, конечно, мы прошли серьёзные, за что большое спасибо тренерскому составу! Совсем недавно я вернулся с очередного сбора в Старом Осколе. Там я был уже не первый раз, и я с радостью вновь приехал в легендарный клуб «Александр Невский», где зал пропитан чемпионским духом. В этот раз сборная России по ММА готовилась к чемпионату мира, и сбор получился хоть и не очень большой, но очень продуктивный. С Фёдором Владимировичем познакомиться, к сожалению, так и не получилось из-за его отсутствия. Сейчас я уже дома в Краснодаре, и осталось совсем немного времени до боя! Теперь впереди окончательная подводка, сгонка веса и тактические моменты!

Мне нравится выступать в М-1, для меня эта организация стала родной, и я с радостью возвращаюсь туда каждый раз. Сейчас у меня одна чётко поставленная цель, это пояс чемпиона мира, от неё и будем отталкиваться! Я такой человек, который не очень любит говорить наперёд, как говорится, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Делай то, что делаешь, а там будет видно. До боя осталось совсем немного времени, и я стараюсь отдать себя полностью, надеюсь, скоро вы увидите меня в ринге, и я покажу, на что я способен!» — цитирует Фролова официальный сайт организаторов турнира.

Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
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M-1 Challenge
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