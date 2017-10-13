Уайт опроверг слухи о возможном дебюте Макгрегора в WWE

Президент UFC Дэна Уайт опроверг слухи о возможном дебюте Конора Макгрегора в реслинге в апреле 2018 года. Ранее появилась информация, что ирландец может провести бой с одной из самых известных звёзд WWE.



«Неправда. Это абсолютно неправда», — рассказал Уайт в интервью Good Day New York.



Президент UFC отметил, что списывался с владельцем WWE Винсом МакМахоном, который также сказал, что информация о возможном дебюте Макгрегора в WWE является новостью для него.



Сам МакМахон отметил, однако, что сама идея прихода Макгрегора в WWE когда-нибудь в будущем будет неплохой.