Анкалаев дебютирует в UFC в 2018 году

Двукратный чемпион мира по ММА Магомед Анкалаев дебютирует в UFC в следующем году, сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.



«Анкалаев подписал контракт с UFC. Дебют состоится уже в 2018 году», — цитирует Магомедова ТАСС.



Анкалаев три раза становился чемпионом России, является чемпионом организации World fighting championship Akhmat (WFCA). Боец выступает в весовой категории до 93 кг. Всего на его счету девять побед и ни одного поражения.

Недавно Анкалаев получил в подарок автомобиль Mercedes-Benz от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.