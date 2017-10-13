Алду встретится с Ламасом на турнире UFC on FOX 26

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алду вернётся в октагон 16 декабря. Бразилец выступит на турнире UFC on FOX 26, где встретится с экс-претендентом на титул Рикардо Ламасом. Этот поединок, наряду со встречей Рафаэла Дос Аньоса с Робби Лоулером, станет главным событием турнира, сообщает MMA Fighting.

Алду и Ламас уже встречались в клетке. В 2014 году первый успешно защитил титул от посягательств Ламаса, одержав победу единогласным решением судей.

Теперь бой с Ламасом станет для Алду возможностью закрыть поражение от Макса Холлоуэя, которое он потерпел на турнире в Рио в июне этого года.