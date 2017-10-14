Гонсалес: если Яфай предоставит мне возможность боя, то я ей воспользуюсь

Экс-чемпион мира в четырёх категориях Роман Гонсалес (46-2, 38 КО) подчеркнул, что не собирается долго тянуть с возвращением на чемпионскую вершину. По словам Гонсалеса, он хотел бы встретиться на ринге с обладателем титула WBA в весе до 52,2 кг британцем Халидом Яфаем (22-0, 14 КО).



«Если Яфай предоставит мне возможность, то я ей воспользуюсь. Он знает, как двигаться на ринге, у него есть свои стороны, плюс на данную минуту он наиболее доступен из всех чемпионов мира для боя за титул», — цитирует Гонсалеса BoxingScene.