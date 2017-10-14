M-1 Global представила проморолик к M-1 Challenge 85

Компания M-1 Global представила проморолик к предстоящему турниру по смешанным единоборствам M-1 Challenge 85, запланированному на 10 ноября в Москве. Главным событием турнира станет бой за пояс чемпиона мира по версии M-1 Challenge в легком весе. Один из самых зрелищных бойцов во всем российском MMA – Дамир Исмагулов из команды «Новый Поток» — будет защищать титул.

Подтверждённый состав участников:

Рожерио Карранка (Бразилия), 13-2 — Дамир Исмагулов («Новый Поток», авторская школа «Шторм» и клуб «Боец»), 12-2

(До 93 кг), Штефан Пютц (MMA Spirit), 15-3 — Гига Кухалашвили (Strela Promotion), 8-3

(До 65,8 кг), Нэйт «The Train» Ландвер (США), 9-2 — Виктор Колесник («Кузня»), 11-2-1

(До 70,3 кг), Абубакар Местоев (Республика Ингушетия), 5-0 — Алексей Махно (Industrials Team), 16-5

(До 56,7 кг), Родриго «Bad Boy» Мелонио (Бразилия), 16-2 — Арман «Мустафа Озтюрк» Ашимов (Казахстан), 9-2-1

(До 70,3 кг), Руслан Рахмонкулов (Ural Top Team и команда «Рать»), 10-1 — Максим Дивнич (Москва), 13-3

(До 65,8 кг), Андрей «Iron» Лежнев (Украина), 16-7 — Ильфат Амиров (Evolve Gym), 9-2.

Видео доступно на официальном канале M-1 в Youtube.