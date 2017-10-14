Рико Верховен нокаутировал Антониу Силву на турнире Glory 46

14 октября в Китае состоялся турнир Glory 46, в рамках которого за титул чемпиона данной организации в тяжёлом весе сразились Рико Верховен и Антониу Силва. Верховен захватил инициативу с самого начала боя и доставлял своему оппоненту немало проблем лоу-киками. Однако удачные атаки удавались и бразильцу. Развязка наступила во втором раунде после того, как Верховен запер Силву у канатов и провёл точный удар ногой в голову, отправив соперника в нокдаун. Бразилец смог продолжить бой, однако Верховен продолжал развивать свой успех, нанося точные удары. В конце концов в дело вмешался рефери, остановивший поединок.