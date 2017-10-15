Джордж Грувс нокаутировал Джейми Кокса и вышел в полуфинал турнира WBSS

Недавно в Лондоне (Феликобритания) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок, в котором Джордж Грувс (27-3-0, 20 КО) проводил защиту титула чемпион мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе от притязаний своего соотечественника Джейми Кокса (24-1-0, 13 КО). Встреча этих боксёров проходила в рамках четвертьфинала турнира суперсредневесом Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).



В этой встрече Грувс успешно защитил свой чемпионский пояс одержав победу нокаутом в четвёртом раунде. Чемпион поймал своего соперника мощным встречным ударом по корпусу, после которого тот опустился на настил ринга и не смог подняться до окончания счёта рефери.

В полуфинале WBSS Грувсу предстояит сразиться с Крисом Юбенком-младшим, также одержавшим досрочную. победу в четвертьфинальном бою.