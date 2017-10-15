Гарсия: Ригондо может победить Ломанченко

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия считает, что Гильермо Ригондо может выиграть бой с Василием Ломанченко. Поединок пройдёт 9 ноября в Нью-Йорке.



«Бой Ломанченко и Ригондо будет очень хорошим. Оба очень техничные бойцы. Ломанченко крупнее, тяжелее, но я не удивлюсь, если Ригондо победит благодаря своему уровню бокса. У Ломанченко больше шансов на победу. Но Ригондо имеет опыт сражений с соперниками, которые крупнее его, в то время как в послужном списке Ломанченко не так много соперников высокого класса», — цитирует Гарсию FightHype.