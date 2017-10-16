Стал известен следующий соперник Градовича

Исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов рассказал о том, что поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом полулегком весе между россиянином Евгением Градовичем и австралийцем Ти Джеем Дохени состоится в рамках турнира, запланированного на 15 декабря в Екатеринбурге.



«Мы договорились о проведении боя 15 декабря в Екатеринбурге», — цитирует Титова ТАСС.



Главным событием вечера будет бой с участием Александра Поветкина. На данный момент наиболее вероятным соперником россиянина считается Румын Кристиан Хаммер.