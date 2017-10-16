Менеджер Лемье: переговоры о бое с Сондерсом продвигаются хорошо

Менеджер Давида Лемье Камиль Эстефан рассказал, что переговоры об организации боя с чемпионом мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом продвигаются успешно. Ранее WBO обязала команды боксёров начать переговоры о поединке, предоставив им время на достижение договорённости до 9 ноября. Если к тому моменту не будет достигнута договорённость, WBO проведёт конкурс промоутеров на право организации поединка.



«Переговоры идут хорошо. На данный момент в обсуждениях мы продвинулись дальше, чем ожидали. Мы надеемся, что в ближайшие дни сможем договориться о чемпионском поединке между Сондерсом и Лемье на 16 декабря в Канаде», — цитирует Эстефана BoxingScene.