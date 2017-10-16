Кесслер не вернётся на ринг в ноябре

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Миккель Кесслер не сможет вернуться на ринг в ноябре 2017 года из-за болезни, сообщает BoxingScene. Датчанин объявил о возвращении в профессиональный бокс в апреле нынешнего года. Последний бой Кесслер провёл в мае 2013 года с британцем Карлом Форчем.



У Кесслера была диагностирована болезнь Лайма, инфекционное заболевание. Из-за этого Кесслер ещё не возобновил тренировочный процесс, и возвращение на ринг откладывается до марта 2018 года, о чём сообщил его промоутер Калле Зауэрланд.