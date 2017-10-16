Тактаров: у меня нет конфликта с Емельяненко

Бывший боец смешанных единоборств, президент Федерации ММА России Олег Тактаров прокомментировал слухи относительно конфликта с президентом Союза ММА России Фёдором Емельяненко.



«Конфликта как такового не было. Конфликт – это когда люди ругаются. В моей ситуации поступило заявление, мне позвонили и спросили, как я к этому отношусь. Наверное, просто попали под горячую руку, потому что я только приехал со съемок, был уставший и замерзший. Единственное, сказал, что это седьмая кляуза, и всё. Сказал, что это неприятно. Это же все делает не Емельяненко. Он готовится к своим боям. Это люди без штанов, как бы термин подобрать… У людей денег нет, они пытаются заработать. Понятно, что ему говорят, его подпись просто берут. А Фёдор, он парень-то ведомый. Если попадает под чьё-то влияние, то достаточно долго под ним остается. У меня с ним нет конфликта – это просто данность такая. Ситуацию используют его людишки, которые просто хотят всё и сразу. Хотят заработать денег, а ему что? Ему, по-моему, до этого даже дела нет», — приводят слова Тактарова «Махачкалинские известия».