До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Пулев отказался от боя с Джошуа, вместо него на ринг выйдет Такам

17 октября 2017, вторник. 01:11 Бокс/ММА

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев не сможет принять участие в поединке с Энтони Джошуа из-за травмы грудной мышцы, сообщает Sky Sports. Вместо Пулева 28 октября на ринг выйдет камерунский боксёр Карлос Такам.

Пулев был официальным претендентом на титул в супертяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF, однако после отказат от поединка право оспорить титул перешло к боксёру под номером три в рейтинге, которым и оказался Такам.

На счету Джошуа в профессиональном боксе 19 боёв, в которых он ни разу не проиграл, одержав все победы нокаутом. Такам провёл на профессиональном ринге 39 боёв, в которых победил 35 раз (из них 27 нокаутом), трижды уступил и ещё один раз была зафиксирована ничья.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Карлос Такам Кубрат Пулев Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
17 октября 2017, вторник
01:22 Нурмагомедов надеется провести бой с Фергюсоном 30 декабря
01:11 Пулев отказался от боя с Джошуа, вместо него на ринг выйдет Такам
00:52 Харитонов ушёл бы в UFC, если бы ему предложили более привлекательные условия
00:34 Харитонов: Александр Емельяненко опасен для общества и никогда не изменится
00:03 Грабовски уволен из UFC
16 октября 2017, понедельник
22:35 Тактаров: у меня нет конфликта с Емельяненко
22:18 Пулев может отказаться от боя с Джошуа
21:07 Рябинский: стоит ли организовывать поединок Лебедев – Мальдонадо?
19:53 Девушка поцеловала соперницу во время дуэли взглядов
18:36 Влодарчик: вряд ли бой с Гассиевым для меня самый важный в карьере
18:04 Кесслер не вернётся на ринг в ноябре
17:10 Ригондо показал, как набирает вес к бою с Ломаченко
15:49 Егоров: фаворитом в турнире полутяжей WBSS считаю Усика
15:09 Спенс: Питерсон — хитрый ветеран, бой с ним добавит опыта
13:32 Менеджер Лемье: переговоры о бое с Сондерсом продвигаются хорошо
13:11 Вайнштейн: бой Гассиева с Влодарчиком будет напряжённым
12:26 Грувс: Юбенк недостаточно хорош, чтобы победить меня
11:57 Малиньяджи: мы контактировали с Уайтом по поводу организации боя с Макгрегором
10:59 Лара: хочу объединить пояса и доказать, что я лучший в 154 фунтах
09:56 На этой неделе WBO решит, будет ли бой Ковалёв — Шабранский титульным
09:35 Стал известен следующий соперник Градовича
00:38 Эдгар: экстремальная сгонка веса может привести к фатальным результатам
15 октября 2017, воскресенье
23:03 Харитонов готов провести реванш с Емельяненко, но за большие деньги
21:39 Гарсия: Ригондо может победить Ломанченко
20:07 Гарбрандт: хочу стереть улыбку с лица Диллашоу 4 ноября
18:17 Хёрд: я готов к объединительному бою
17:12 Стиверн и Уайлдер пока не достигли договорённости о проведении титульного боя
16:40 Джошуа: когда Кличко отправил меня в нокдаун, я понял, что он очень силён
15:38 Хорн и Коркоран встретятся 13 декабря в Брисбене
14:16 Тренер сборной России по ММА: на ЧМ российские бойцы показали мастерство
13:44 Диллиан Уайт проведёт бой с Хелениусом
12:54 Любин: знаю, что я один из лучших
12:27 Турман намерен вернуться в феврале и не планирует бой с Портером или Спенсом
11:41 Джонсон победил Пьянету в бою двух экс-претендентов на титул
11:32 Джермелл Чарло: хочу объединить титулы
10:16 Грувз: Юбэнк недостаточно большой для меня
09:44 Марес победил Гутьерреса, Санта Крус нокаутировал Авалоса
09:36 Чарло нокаутировал Любина, Лара победил Гоше
01:03 Джордж Грувс нокаутировал Джейми Кокса и вышел в полуфинал турнира WBSS
14 октября 2017, суббота
23:35 Рико Верховен нокаутировал Антониу Силву на турнире Glory 46
20:59 Алекс Леапаи победил в первом бою после возвращения на ринг
19:29 Мусаси: после перехода из UFC в Bellator жить стало легче
17:51 M-1 Global представила проморолик к M-1 Challenge 85
16:56 Тренер Хорна: планируем после Коркорана бой с Пакьяо или Кроуфордом
16:32 Гонсалес: если Яфай предоставит мне возможность боя, то я ей воспользуюсь
Все новости RSS
Партнерский контент