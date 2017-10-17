Пулев отказался от боя с Джошуа, вместо него на ринг выйдет Такам

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев не сможет принять участие в поединке с Энтони Джошуа из-за травмы грудной мышцы, сообщает Sky Sports. Вместо Пулева 28 октября на ринг выйдет камерунский боксёр Карлос Такам.



Пулев был официальным претендентом на титул в супертяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF, однако после отказат от поединка право оспорить титул перешло к боксёру под номером три в рейтинге, которым и оказался Такам.



На счету Джошуа в профессиональном боксе 19 боёв, в которых он ни разу не проиграл, одержав все победы нокаутом. Такам провёл на профессиональном ринге 39 боёв, в которых победил 35 раз (из них 27 нокаутом), трижды уступил и ещё один раз была зафиксирована ничья.