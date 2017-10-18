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Гассиев: готовлюсь к тому, что бой с Влодарчиком может пройти все 12 раундов

18 октября 2017, среда. 12:52 Бокс/ММА

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев рассказал о своей подготовке к бою с Кшиштофом Влодарчиком, который состоится 21 октября и станет последним четвертьфинальным боем турнира WBSS.

«Подготовка не менялась, я так же нахожусь в «Биг Бэр», тренируюсь под руководством Абеля Санчеса. Всё та же интенсивная работа, те же тяжёлые кроссы. Очень много боксёров проходили здесь свою подготовку, но многие уезжали раньше, так как выдержать нагрузки не получалось. Поэтому особых секретов здесь нет, и те нагрузки, которые дает Абель Санчес, известны многим.

Относительно тактики ничего не могу сказать. С одной стороны, каждому боксёру хочется как-то удивить своего соперника, преподнести ему сюрприз своими домашними заготовками. А с другой стороны, тактика — это понятие условное. Можно готовиться под конкретного соперника, но, как бы твои спарринг-партнеры ни имитировали его, как бы ты себе его ни представлял, в бою он может оказаться немного другим. Поэтому в первую очередь нужно быть готовым к тяжёлому 12-раундовому бою. Быть готовым принять любой рисунок боя. Влодарчик — двукратный чемпион мира. Он очень силен физически и технически, и я готовлюсь на тяжёлый 12-раундовый бой.

Конечно, я понимаю, что Влодарчик гораздо опытнее меня и провёл в два раза больше боев на профессиональном ринге. Опыт, который боксёр получает в боях, незаменим. Никакая работа в зале, никакие спарринги не дадут того опыта, который ты получаешь в боях. К тому же я не назвал бы его возрастным боксёром. Здесь можно посмотреть, в какой форме находится Денис Лебедев, а Влодарчик младше него. У Влодарчика не было тяжёлых поражений, и я уверен, что у него ещё очень много сил», — цитирует Гассиева «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Кшиштоф Влодарчик Мурат Гассиев
Новости. Бокс/ММА
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