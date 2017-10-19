Мусаси: я опытнее и умнее Шлеменко

Боец ММА Гегард Мусаси (42-6-2 MMA, 9-3 UFC) рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка с Александром Шлеменко. Поединок пройдёт 20 октября на турнире Bellator 185.



«Я знаю, кто такой Шлеменко, знаю, что он был чемпионом Bellator. Я посмотрел его бои перед принятием решения, с кем мне драться. Он опытен, крут и выходит на ринг, чтобы устроить драку. Но я опытнее и умнее его. Он ведёт однообразный бой, а я приспосабливаюсь к противнику. Мои навыки лучше, но в этом бою всё может решить один удар», — цитирует Мусаси FightTime.