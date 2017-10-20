Фёдор Чудинов проведёт следующий бой против австралийца Ренолда Кинлана

Экс-чемпион мира во втором среднем весе россиянин Фёдор Чудинов (15-2-0,11 КО) вернётся на ринг в рамках турнира, проведение которого запланировано на 9 декабря в Кемерово. Организатором турнира выступит промоутерская компания «Патриот».



Соперником россиянина будет боксёр из Австралии Ренолд Кинлан (11-2-0, 7 КО), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Патриот».



Последний раз Чудинов выходил на ринг в июле этого года против аргентинца Хонтана Барбадильо, над которым одержал победу техническим нокаутом. Это был первый бой россиянина после поражения от Джорджа Грувса в бою за титул WBA, состоявшемся в мае.