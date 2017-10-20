Фёдор Емельяненко станет почётным гостем юношеского первенства России по ММА

21-22 октября в Уфе пройдёт первенство России среди юношей 14-15 лет по ММА. В этой возрастной группе соревнования пройдут впервые в истории смешанного боевого единоборства. Почётным гостем соревнований станет президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко, сообщается в официальном пресс-релизе организаторов мероприятия.

Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев в преддверии соревнований рассказал о системном подходе к развитию детско-юношеского спорта: «Союз ММА России ведёт системную работу, детско-юношеское направление мы развиваем, постепенно опускаясь по возрастным категориям, опираясь на научную базу. В соответствии с полученными результатами исследований мы готовим и судейский корпус для обслуживания детско-юношеских соревнований, и тренерский состав для работы именно с малолетними спортсменами. Нам необходимо сохранить здоровье участников соревнований. Соответственно, одним из важнейших аспектов развития детско-юношеского спорта является подготовка высококвалифицированных специалистов. В качестве тренеров могут работать люди с соответствующим образованием, педагогическим или выпускники Училища олимпийского резерва. Только при наличии соответствующего диплома возможно лицензирование».