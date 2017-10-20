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Василевский: Мусаси победит Шлеменко, потому что он объективно сильнее

20 октября 2017, пятница. 20:52 Бокс/ММА

Боец ММА Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Александром Шлеменко и Герардом Мусаси, который пройдёт в ночь на 21 октября на турнире Bellator 185.

«Многие могут увидеть в моих словах предвзятое мнение. Но я дрался со Шлеменко и спарринговал с Мусаси, потому знаю их слабые и сильные стороны. Смысла что-то выдумывать не вижу. Глупо говорить, что Саша победит, потому что он русский, наш. Это бред. Уверен, Мусаси объективно сильнее. Это моё искреннее мнение.

Считаю, у Гегарда Мусаси будет полное преимущество в бою во всех аспектах. И в технике, и в функциональных качествах он превосходит Александра Шлеменко. Конечно, это будет бой двух профессионалов, но если убрать все форс-мажоры и непредвиденные ситуации, лакипанчи, то, считаю, поединок не продлится больше двух раундов. Мусаси может завершить поединок техническим нокаутом, но не исключаю, что он «задушит» Александра.

Мусаси — боец другого уровня. Считаю, он самый сильный средневес на планете. Герард не имеет слабых сторон: хорошо двигается в стойке, отлично бьёт ногами и руками, очень хорошо дышит в ринге. Мы с ним работали, поэтому могу назвать его бойцом очень высокого уровня. Хотя, несмотря на довольно успешную историю выступления Мусаси в полутяжёлом весе, не скажу, что он очень большой. Да, ростом он повыше Шлеменко, но при этом довольно сухой. Не габариты будут его основным преимуществом, а техническое превосходство. Гегард Мусаси — потенциальный чемпион Bellator в среднем весе», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Шлеменко Вячеслав Василевский Гегард Мусаси
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