Лобов: мне нужно серьёзно подумать о будущем

Российский боец Артём Лобов задумался о будущем после поражения от Андре Фили. Россиянин встретился с американцем 21 октября в Гданьске на турнире UFC Fight Night 118 и потерпел поражение единогласным решением судей со счётом 30-27 во всех судейских записках. Для Лобова это второе поражение подряд, в апреле этого года он проиграл по очкам Кабу Свонсону.



«Не уверен относительно будущего. Не хотелось бы тысячу раз завершать карьеру и возвращаться. Нужно подумать о будущем и принять решение. Всем спасибо», — написал Лобов в своём «твиттере».