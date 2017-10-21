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Лобов: мне нужно серьёзно подумать о будущем

21 октября 2017, суббота. 22:44 Бокс/ММА

Российский боец Артём Лобов задумался о будущем после поражения от Андре Фили. Россиянин встретился с американцем 21 октября в Гданьске на турнире UFC Fight Night 118 и потерпел поражение единогласным решением судей со счётом 30-27 во всех судейских записках. Для Лобова это второе поражение подряд, в апреле этого года он проиграл по очкам Кабу Свонсону.

«Не уверен относительно будущего. Не хотелось бы тысячу раз завершать карьеру и возвращаться. Нужно подумать о будущем и принять решение. Всем спасибо», — написал Лобов в своём «твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
UFC
Новости. Бокс/ММА
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