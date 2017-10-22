Гассиев: у меня появился шанс, и я его использовал

Российский боксёр Мурат Гассиев прокомментировал свою победу над соперником из Польши Кшиштофом Влодарчиком. Россиянин отправил противника в нокаут в третьем раунде четвертьфинала World Boxing Super Series и теперь будет готовиться к полуфинальному бою с Юниером Дортикосом.

«Хочу поблагодарить всю свою команду, промоутеров и болельщиков. Мне противостоял отличный соперник, и я серьёзно настраивался на этот бой. В этом поединке у меня появился шанс, и я его использовал. Нокаут? Мы много работаем в зале с тренером. Он перед каждым раундом советует мне, что нужно делать. Вот и всё.



Что касается предстоящего боя с Юниером Дортикосом, это опытный, непобедимый боец, чемпион мира. Мы постараемся подарить всем фанатам отличный поединок», — подчеркнул Гассиев.