Бивол: Гассиев поймал Влодарчика совершенным ударом

Российский боксёр Дмитрий Бивол прокомментировал победу чемпиона мира IBF в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева над Кшиштофом Влодарчиком в четвертьфинальном бою WBSS. Гассиев нокаутировал своего оппонента точным ударом по печени в третьем раунде.



«Я получил удовольствие от просмотра боя между Муратом Гассиевым и Кшиштофом Влодарчиком. Это была прекрасная комбинация (в исполнении Гассиева) и прекрасная победа. На мой взгляд, план Влодарчика состоял в том, чтобы в первых раундах позволить Мурату выбрасывать удары, а затем постепенно перехватить инициативу. Но комбинация Гассиева застала его врасплох, уничтожив эти планы. Удар был точным и совершенным. Думаю, российские болельщики остались довольны выступлением Мурата. Он показал отличные боксёрские навыки.



Более интересным боем будет полуфинальный поединок с Юниером Дортикосом. Кубинский боксёр по стилю отличается от Влодарчика, он очень мобилен, его стиль нестандартен, и он тяжело бьёт», — цитирует Бивола BoxingScene.