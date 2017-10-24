Шлеменко: я никогда не был подлым бойцом и не стал бы бить Гегарда по травме

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал недавнее интервью Гегарда Мусаси, который поставил себе в заслугу то, что дрался с россиянином с фактически одним глазом, поскольку второй сильно опух после пропущенного удара. Напомним, что Шлеменко уступил Мусаси в недавнем турнире Bellator решением судей, вызвавшим большие споры.



«Я послушал интервью Мусаси, которое он дал Ароиэлю Хельвани, и мне в нём не понравилось, что он делал большой акцент на то, что дрался с одним глазом, и что если бы не глаз, то он, может быть, выглядел совсем по-другому, а так он выживал. Да, я прекрасно понимаю его.



Я хочу сказать, что прекрасно понимаю, что такое драться с одним глазом. Если вспомнить мой второй бой против Василевского, то на первых секундах боя я также пропустил в глаз, правда, у меня не была сломана орбитальная кость, но попадание было в глазное яблоко. Он у меня не так быстро опух, но при этом я также ничего не видел. Была контузия глаза, и я не видел, что происходит, но при этом я так же работал и в третьем раунде выиграл удушающим. Я прекрасно знаю, что это такое.



Гегард ставит это себе в достижение. Но я хочу сказать одно: ребята, если вы вспомните мою карьеру, я никогда не был подлым бойцом. Были такие моменты в бою, сейчас я могу вам сказать об этом, когда, к примеру, Гегард сидел сзади, мне в моём углу подсказывали, что у него проблемы с глазом, что можно бить назад рукой. Но вы можете увидеть, что я этого не делал, потому что прекрасно знаю, что он чувствовал, и мне не хотелось наносить ему ещё больший урон и выиграть за счёт того, что встречу остановит судья, а у него будут проблемы с глазом.



Во втором раунде был момент, когда Гегард ударил ногой, я её подхватил и перевёл его в партер, но не стал идти в партер, предложив ему вернуться в стойку. Многие бойцы, которые относятся к боям как к спорту, в такой ситуации упали бы на него и стали бы тыкать ему в глаз, царапать его. И поверьте, ему было бы очень неприятно.



Во втором раунде я получил травму руки, то есть сломал её. Как это произошло? Я увидел, что у него проблема с глазом. Поэтому мне захотелось больше бить его по печени, потому что был страх попасть ему снова в глаз и нанести ещё больший ущерб. Я переключился на удары в печень и боковые слева в голову. Прямые удары я почти не наносил. Нанося удар по печени, я сломал свою руку, задев его локоть.

Если у вас будет травма, то я не буду вас бить в эту травму, причиняя больший вред здоровью. У нас спорт, а не война. Моя задача — выиграть с наименьшими потерями для соперника. Да, конечно, я хочу сделать нокаут, но мне гораздо приятнее победить ударом по печени, потому что от него гораздо быстрее восстанавливаются, чем от пропущенных ударов в голову», — рассказал Шлеменко в интервью mma205st.

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