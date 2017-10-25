Беленький: Дортикос сильнее Влодарчика и поставит перед Гассиевым другие задачи

Спортивный обозреватель Александр Беленький поделился впечатлениями от недавнего четвертьфинального поединка Всемирной боксёрской суперсерии между Муратом Гассиевым и Кшиштофом Влодарчиком. Эксперт отметил разнообразную работу россиянина, вместе с тем добавив, что полуфинальная встреча с Юниером Дортикосом может пройти в совершенно ином ключе.

«По сути бой закончился в первом раунде, когда Влодарчик проиграл дуэль на джебах и понял, что джеб Гассиева немного больше, чем он может съесть. А Мурат делал всё, что хотел. Он хорошо размял соперника во втором раунде. А в третьем отлично спрятал нокаутирующий удар в печень.



Он готовил Влодарчика к тому, что будет работать по голове, делая вид, что корпус дело второстепенное, но на самом деле удар по печени был выверенным, на который Гассиев Влодарчика вывел.



До боя мы считали, что Гассиев прямолинейный боец, но в этом бою он показал, что это не так. Он всю дорогу обманывал Влодарчика, резал углы, ловил на противоходе и не оставил Влодарчику никаких шансов.



Что касается бдущего Гассиева в этом турнире, оно мне не кажется решённым. Дортикос очень хороший боксёр. Он поставит перед Гассиевым другие задачи. Он быстрее, сильнее и моложе Влодарчика. Так что не хочу строить планы на финал. Об этом думать рано», — заявил Беленький для YouTube-канала Russian Fight Club.

Соответствующее видео также можно посмотреть на официальном канале Russian Fight Club в YouTube.