До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Беленький: Дортикос сильнее Влодарчика и поставит перед Гассиевым другие задачи

25 октября 2017, среда. 00:40 Бокс/ММА

Спортивный обозреватель Александр Беленький поделился впечатлениями от недавнего четвертьфинального поединка Всемирной боксёрской суперсерии между Муратом Гассиевым и Кшиштофом Влодарчиком. Эксперт отметил разнообразную работу россиянина, вместе с тем добавив, что полуфинальная встреча с Юниером Дортикосом может пройти в совершенно ином ключе.

«По сути бой закончился в первом раунде, когда Влодарчик проиграл дуэль на джебах и понял, что джеб Гассиева немного больше, чем он может съесть. А Мурат делал всё, что хотел. Он хорошо размял соперника во втором раунде. А в третьем отлично спрятал нокаутирующий удар в печень.

Он готовил Влодарчика к тому, что будет работать по голове, делая вид, что корпус дело второстепенное, но на самом деле удар по печени был выверенным, на который Гассиев Влодарчика вывел.

До боя мы считали, что Гассиев прямолинейный боец, но в этом бою он показал, что это не так. Он всю дорогу обманывал Влодарчика, резал углы, ловил на противоходе и не оставил Влодарчику никаких шансов.

Что касается бдущего Гассиева в этом турнире, оно мне не кажется решённым. Дортикос очень хороший боксёр. Он поставит перед Гассиевым другие задачи. Он быстрее, сильнее и моложе Влодарчика. Так что не хочу строить планы на финал. Об этом думать рано», — заявил Беленький для YouTube-канала Russian Fight Club.

Соответствующее видео также можно посмотреть на официальном канале Russian Fight Club в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кшиштоф Влодарчик Мурат Гассиев
Новости. Бокс/ММА
25 октября 2017, среда
00:40 Беленький: Дортикос сильнее Влодарчика и поставит перед Гассиевым другие задачи
24 октября 2017, вторник
23:55 Экс-чемпион мира Александер вернётся в ринг 21 ноября
22:59 На Филиппинах скончался 20-летний боксёр
21:21 Василевский: Мусаси мог победить и в пятираундовом бою
20:38 Арум хочет организовать бой Мураты с Головкиным
19:55 Уайлдер готов драться с Уайтом не меньше чем за $ 7 млн
18:20 Берчельт получил травму и не сможет провести бой с Салидо в декабре
17:20 Тренер Гассиева: Дортикос может ударить, но это умеет делать и Мурат
17:07 Бивол: Броадхёрст — техничный боксёр, хорошо обученный
16:07 Ковалёв определился со своим новым тренером
15:40 Чемпион мира по ММА Анатолий Малыхин проведёт бой с иранцем Реза Тораби
14:02 Сотрудник Rambler&Co одержал победу в поединке на «Вечере нокаутов»
13:07 Шлеменко: я никогда не был подлым бойцом и не стал бы бить Гегарда по травме
11:55 Евгений Смирнов сразится с Джоном Гемино в андеркарде боя Трояновский — Портильо
11:40 Иван Бухингер проведёт защиту титула чемпиона М-1 в бою с Хамзатом Далгиевым
10:47 Даглас: в бою с Головкиным Альварес сделал недостаточно для победы
10:07 Валера: после того как преподам урок Баррере, хочу заполучить Ковалёва
09:24 Хан: у меня есть то, с чем Мейвезер никогда не сталкивался, — скорость
00:39 Василевский: судейское решение в бою Шлеменко и Мусаси — правильное
00:17 Тилл: моя главная цель — стать чемпионом UFC
23 октября 2017, понедельник
22:48 А. Емельяненко: дрался с «Крокопом», чтобы помочь Фёдору
21:12 Серроне выбыл на 6 месяцев
20:47 А. Емельяненко: большинство американцев — русофобы
19:50 Источник: Поветкин 15 декабря оспорит право на титульный бой с Паркером
18:16 Стиверн: Уайлдер не хочет реванша, поскольку боится меня
17:17 Промоутер Хорна: Турман сам никому не интересен
17:01 Санчес: надеюсь, Альварес не будет довольствоваться объедками после Головкина
15:37 Лучиан Буте думает о завершении карьеры
13:23 Хелениус: я обязательно нокаутирую Уайта
12:53 Реванш Пакьяо с Хорном возможен только в Брисбене
11:56 Тренер Влодарчика: пик формы Влодарчика уже прошёл, он уже не тот, что прежде
11:30 Стивенсон может сразиться с Альваресом 26 или 27 января
10:52 Бивол: Гассиев поймал Влодарчика совершенным ударом
10:12 Стиверн: я гарантирую, что в реванше выиграю у Уайлдера
09:17 Финкельштейн: как можно было отдать Мусаси победу над Шлеменко, я не понимаю
00:43 Абдуллаев встретится с Гонсалесом 15 декабря
22 октября 2017, воскресенье
22:41 Дортикос: в бою со мной Гассиев ощутит силу настоящего мужика
21:48 Тренер Гассиева: Дортикос ответит за свои слова на ринге
20:11 Емельяненко: Юношеские соревнования важны для становления школы ММА
19:00 Макгрегора обвинили в гомофобском высказывании
17:58 Питер Фьюри: Тайсону необходимо сбросить вес для поединка с Джошуа
16:40 Джошуа после отказа Пулева от боя хотел встречи с Уайтом
16:00 Мурата досрочно победил Н'Жикама, завоевав титул в среднем весе
14:33 Влодарчик: хотел затянуть Гассиева в поздние раунды
13:11 Кудряшов: Гассиев без проблем сможет победить Дортикоса
Все новости RSS
Партнерский контент