Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Беристейн выдвинул ультиматум Чавесу-младшему

25 октября 2017, среда. 10:17 Бокс/ММА

Известный тренер Начо Беристейн сообщил, что выдвинул ультиматум своему подопечному Хулио Сезару Чавесу-младшему, который вернулся к своим прежним привычкам и не выходит с ним на связь. Беристейн планировал начать тренировочный сбор 22 октября в своём доме в Лос-Анджелесе, однако Чавес даже не отвечает на телефонные звонки.

По словам Беристейна, изначально планировалось, что Чавес проведёт следующий бой 1 или 2 декабря в весе 168-169 фунтов. Теперь же тренер сосредоточен на работе с другим подопечным Реем Варгасом, который должен вернуться на ринг 2 декабря.

«Тяжело с ним общаться, он не отвечает. И я думаю, что ему будет очень тяжело драться. Он не звонит мне больше, и я сосредоточен на работе с Реем Варгасом. Мне говорят, что он не вернётся до 16 декабря, но это пока не подтверждено.

Я общался с ним во время последней поездки в Калифорнию. Мы беседовали, но мне не понравилось, что он снова хочет тренироваться ночью. Он не хочет совершать утренние пробежки, вместо этого он хочет бегать на беговой дорожке. Мне это не нравится. Я дам ему ещё 10 дней, чтобы он перезвонил мне до 4 ноября, чтобы дать понять, заинтересован ли он в работе со мной», — цитирует Беристейна BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Хулио Сезар Чавес-младший
Новости. Бокс/ММА
25 октября 2017, среда
10:17 Беристейн выдвинул ультиматум Чавесу-младшему
09:20 Луис Консепсьон нокаутировал Луиса Каррильо
00:40 Беленький: Дортикос сильнее Влодарчика и поставит перед Гассиевым другие задачи
24 октября 2017, вторник
23:55 Экс-чемпион мира Александер вернётся в ринг 21 ноября
22:59 На Филиппинах скончался 20-летний боксёр
21:21 Василевский: Мусаси мог победить и в пятираундовом бою
20:38 Арум хочет организовать бой Мураты с Головкиным
19:55 Уайлдер готов драться с Уайтом не меньше чем за $ 7 млн
18:20 Берчельт получил травму и не сможет провести бой с Салидо в декабре
17:20 Тренер Гассиева: Дортикос может ударить, но это умеет делать и Мурат
17:07 Бивол: Броадхёрст — техничный боксёр, хорошо обученный
16:07 Ковалёв определился со своим новым тренером
15:40 Чемпион мира по ММА Анатолий Малыхин проведёт бой с иранцем Реза Тораби
14:02 Сотрудник Rambler&Co одержал победу в поединке на «Вечере нокаутов»
13:07 Шлеменко: я никогда не был подлым бойцом и не стал бы бить Гегарда по травме
11:55 Евгений Смирнов сразится с Джоном Гемино в андеркарде боя Трояновский — Портильо
11:40 Иван Бухингер проведёт защиту титула чемпиона М-1 в бою с Хамзатом Далгиевым
10:47 Даглас: в бою с Головкиным Альварес сделал недостаточно для победы
10:07 Валера: после того как преподам урок Баррере, хочу заполучить Ковалёва
09:24 Хан: у меня есть то, с чем Мейвезер никогда не сталкивался, — скорость
00:39 Василевский: судейское решение в бою Шлеменко и Мусаси — правильное
00:17 Тилл: моя главная цель — стать чемпионом UFC
23 октября 2017, понедельник
22:48 А. Емельяненко: дрался с «Крокопом», чтобы помочь Фёдору
21:12 Серроне выбыл на 6 месяцев
20:47 А. Емельяненко: большинство американцев — русофобы
19:50 Источник: Поветкин 15 декабря оспорит право на титульный бой с Паркером
18:16 Стиверн: Уайлдер не хочет реванша, поскольку боится меня
17:17 Промоутер Хорна: Турман сам никому не интересен
17:01 Санчес: надеюсь, Альварес не будет довольствоваться объедками после Головкина
15:37 Лучиан Буте думает о завершении карьеры
13:23 Хелениус: я обязательно нокаутирую Уайта
12:53 Реванш Пакьяо с Хорном возможен только в Брисбене
11:56 Тренер Влодарчика: пик формы Влодарчика уже прошёл, он уже не тот, что прежде
11:30 Стивенсон может сразиться с Альваресом 26 или 27 января
10:52 Бивол: Гассиев поймал Влодарчика совершенным ударом
10:12 Стиверн: я гарантирую, что в реванше выиграю у Уайлдера
09:17 Финкельштейн: как можно было отдать Мусаси победу над Шлеменко, я не понимаю
00:43 Абдуллаев встретится с Гонсалесом 15 декабря
22 октября 2017, воскресенье
22:41 Дортикос: в бою со мной Гассиев ощутит силу настоящего мужика
21:48 Тренер Гассиева: Дортикос ответит за свои слова на ринге
20:11 Емельяненко: Юношеские соревнования важны для становления школы ММА
19:00 Макгрегора обвинили в гомофобском высказывании
17:58 Питер Фьюри: Тайсону необходимо сбросить вес для поединка с Джошуа
16:40 Джошуа после отказа Пулева от боя хотел встречи с Уайтом
16:00 Мурата досрочно победил Н'Жикама, завоевав титул в среднем весе
Все новости RSS
Партнерский контент