Беристейн выдвинул ультиматум Чавесу-младшему

Известный тренер Начо Беристейн сообщил, что выдвинул ультиматум своему подопечному Хулио Сезару Чавесу-младшему, который вернулся к своим прежним привычкам и не выходит с ним на связь. Беристейн планировал начать тренировочный сбор 22 октября в своём доме в Лос-Анджелесе, однако Чавес даже не отвечает на телефонные звонки.



По словам Беристейна, изначально планировалось, что Чавес проведёт следующий бой 1 или 2 декабря в весе 168-169 фунтов. Теперь же тренер сосредоточен на работе с другим подопечным Реем Варгасом, который должен вернуться на ринг 2 декабря.



«Тяжело с ним общаться, он не отвечает. И я думаю, что ему будет очень тяжело драться. Он не звонит мне больше, и я сосредоточен на работе с Реем Варгасом. Мне говорят, что он не вернётся до 16 декабря, но это пока не подтверждено.



Я общался с ним во время последней поездки в Калифорнию. Мы беседовали, но мне не понравилось, что он снова хочет тренироваться ночью. Он не хочет совершать утренние пробежки, вместо этого он хочет бегать на беговой дорожке. Мне это не нравится. Я дам ему ещё 10 дней, чтобы он перезвонил мне до 4 ноября, чтобы дать понять, заинтересован ли он в работе со мной», — цитирует Беристейна BoxingScene.