Холмс: Джошуа побил бы даже топового Майка Тайсона

Бывший чемпион мира Ларри Холмс очень высоко оценивает потенциал обладателя титулов IBF/IBO/WBA в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. По мнению Холмса, рослый и атлетичный Джошуа легко побил бы даже Майка Тайсона, когда тот был на пике формы.



«Если бы он дрался с таким парнем, как Майк Тайсон, то выиграл бы. Он нокаутировал бы топового Тайсона, в этом нет никаких сомнений. Май подбирался бы снизу, пытаясь попасть своими мощными ударами в голову, но Джошуа просто врезал бы ему своим прямым в подбородок, и Майк бы уже не встал.



Майк никогда не встречался на ринге с кем-то, кто пытался идти своей дорогой. Он просто выходил на ринг, наносил удар за ударом и нокаутировал соперников. Так он получил репутацию нокаутёра.



Я ничего не отнимаю у Майка, он надрал мне задницу. Но я вышел на ринг после двух лет отсутствия. Два года я лишь занимался пением в группе и путешествовал», — цитирует Холмса BoxingScene.