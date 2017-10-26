Тринидад предложил Де ла Хойе реванш ради благотоворительности

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Феликс Тринидад может вернуться на ринг ради проведения благотворительного поединка. Боксёр хочет помочь своей родной стране — Пуэрто-Рико. Островное государство пострадало от сильнейшего урагана «Мария». После стихии большая часть Пуэрто-Рико лишилась электроснабжения, а также подверглась серьёзным разрушениям.

44-летний Тринидад хочет провести бой с бывшим чемпионом мира в шести весовых категориях, также 44-летним Оскаром де ла Хойей. Оба боксёра завершили карьеру в 2008 году. Их первая встреча состоялась в 1999 году, тогда победу решением большинства судей одержал Тринидад.

«Наш первый бой с де ла Хойей оставил многих зрителей с желанием увидеть реванш. Я выиграл первый бой, и тогда Пуэрто-Рико праздновало», — приводит слова Тринидада BoxingScene.