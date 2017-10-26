Шлеменко: судьи украли победу над Мусаси

Российский боец Bellator Александр Шлеменко рассказал о своих впечатлениях от поединка с Гегардом Мусаси. Бой прошёл 20 октября в Анкасвилле (США) и завершился победой Мусаси судейским решением.



«Понял, что поначалу переоценил соперника: явно сдерживал себя, был зажат и не решался делать некоторые вещи. Со второго раунда начал включаться, работать активнее. В третьем раскрылся полностью. Но это не такая уж и ошибка – Мусаси серьёзный соперник, опасный. С ним нужно работать аккуратно. И всё равно уверен, что для победы я сделал всё необходимое. Но судьи её у меня украли.



Отдал концовку второго раунда. Это могло сыграть решающую роль. Но первые три с половиной минуты были явно за мной. Оставшиеся полторы – за Гегардом. Получается три с половиной минуты против полутора в мою пользу», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.