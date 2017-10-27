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Мирзаев: нападавшие на меня готовились, девушку подослали

27 октября 2017, пятница. 11:51 Бокс/ММА

Российский боец Расул Мирзаев раскрыл подробности нападения, совершённого на него в канун Нового года (бойца избили и нанесли ранения из травматического пистолета).

«Ко мне из Европы приехали друзья. В том числе Артём Лобов, спарринг-партнёр Конора Макгрегора. Пригласил их в клуб. Там к ним подошли какие-то молокососы, якобы приятели Хабиба Нурмагомедова. Вели себя по-хамски. Я вмешался. Объяснил: «Зачем так себя вести? Это гости. Их надо встречать радушно, а не показывать, какие вы м…ки». Я мог бы ребят прямо там поучить. Но отпустил, не хотел разборок. А в итоге вон как повернулось. А про нападение столько неправды писали, запускали какие-то мульки...

Девушка, которая тогда со мной была, полгода вертелась в нашем кругу. В тот вечер снова приехала. Сидели, болтали. Играли в Play Station. Под вечер говорит: «Можно я у тебя останусь?» Не выгонять же? Лёг спать. Проснулся от шагов чужих людей. Оказывается, её подослали специально, чтоб открыла дверь. Всё было подстроено. Из Дагестана привезли оружие. Люди готовились! На меня навалились сверху. Приставили пистолет ко лбу. Думал, их двое, но третий был в углу. Все в капюшонах.

Когда думали, что я уже без сознания, прозвучала фраза: «Цепь неси». Тут я вскочил, они этого вообще не ожидали! Одного с себя скинул. Обернулся и увидел, что другой метит мне в голову из травмата. (Расстояние?) Метра два. Выстрелил — попал в плечо. Я к нему рванул. Он начал удирать, выронил пистолет. Видя это, второй навёл на меня оружие, передёрнул затвор. Я спрятался за угол. Спугнул их, наверное, — вот и убежали. А я был в состоянии аффекта, действовал на инстинктах», — цитирует Мирзаева «Спорт-экспресс».

На вопрос о том, почему нападавших ещё не посадили, Мирзаев ответил: «Скрываются где-то. Мне их даже жалко. Они теперь выходят на людей, чтобы найти со мной примирение. Но этого не будет. Явились к человеку домой, прыгали на его голове, издевались, стреляли. Пусть живут, как сейчас. Прячутся. Бог им судья».

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Расул Мирзаев
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