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Харитонов: мне обидно за Фёдора Емельяненко, Александр — подлец

27 октября 2017, пятница. 14:27 Бокс/ММА

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал словесную перепалку между братьями Александром и Фёдором Емельяненко, которая возникла на этой неделе в СМИ.

«Саша не благодарен брату, который сделал для него всё. Я прочитал его интервью, и мне больно. Этот человек – подлец. По-другому я сказать не могу… Александр оскорбил людей, которые окружают сейчас Фёдора. Так ведут себя девочки. «Я обиделся, Федя такой плохой… Вокруг него такие нехорошие люди, меня в команду не взяли. А я такой хороший...» Александр должен был язык заткнуть свой и молчать. Он должен был кланяться Фёдору по гроб жизни, благодарить брата за то, что сейчас он на свободе. Он мог до сих пор сидеть в тюрьме. Был инцидент, когда Александр мог стать заключенным сразу же после того, как освободился первый раз. Многие люди об этом не знают. Не хотел бы об этом говорить. Александра отмазывали, за него просили», — цитирует Харитонова «Советский спорт».

На вопрос о том, не задел ли лично его пошлый анекдот о нём, который Александр Емельяненко недавно опубликовал в «Инстаграме», Харитонов ответил: «Меня задеть невозможно. Я сформированная личность, спортсмен. Для меня главное – это честь страны. Представляю интересы России за рубежом. Мне все эти замашки… Мне только обидно за Фёдора. Он бился за этого шалопая, а получилось, что он нажил себе врага. Говорят же, не делай добра – не получишь зла. Эта поговорка очень подходит к этой ситуации. Кто там окружает Емельяненко-старшего – это его личное дело. Всё, чего Фёдор добился, – благодаря спорту. А то, что есть Александр Емельяненко, – это все благодаря его брату. Так бы и сидел в тюрьме со своим поведением».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Александр Емельяненко Сергей Харитонов Фёдор Емельяненко
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