Менеджер Хаммера подтвердил, что бой с Поветкиным будет элиминатором WBO

Поединок между россиянином Александр Поветкиным и немецким боксёром румынского происхождения Кристианом Хаммером будет носить статус отборочного боя на звание официального претендента на титул чемпиона мира WBO в супертяжёлом весе. Об этом рассказал менеджер Хаммера Эрол Сейлан.



«Однозначно этот бой определит претендента на титул WBO. Победитель поединка встретится с Паркером», — цитирует Сейлана ТАСС.



Встреча этих бокесёров состоится 15 декабря в Екатеринбурге.



Титулом WBO в супертяжёлом весе на данный момент владеет Джозеф Паркер.