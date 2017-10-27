А. Емельяненко: если я Иуда, то кто тогда Фёдор? Иисус Христос?

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал открытое письмо своего старшего брата Фёдора, в котором тот позволил себе резкие высказывания в адрес родственника, назвав его Иудой.

«Меня не удивило это письмо, даже порадовало. В нём он наконец показал всю свою сущность, всё свое нутро, и все увидели, что дерьма в этом человеке больше, чем он весит.

Ничего такого, что могло бы кого-то шокировать или удивить, он тоже не представил. Обозвал меня Иудой. Если я Иуда, то он тогда кто? Иисус Христос?

Мне есть что ему ответить, и много чего про него мне известно. Но я считаю ниже своего достоинства лить на него грязь. Я знаю про него столько, сколько он о себе не знает. Если ты косишь под праведника, так придерживайся этого, чтобы нимб над твоей головой не тускнел.

О Фединых «друзьях» я тоже много чего могу сказать. Когда я назвал их «подхалимами», это я ещё смягчил. Дело в том, что есть пара шпионов среди его окружения, друзья его так называемые, которые души в нём не чают. Они с ним посидят там в застолье, в дружбе поклянутся, а потом перезванивают мне и всё рассказывают про Федю, про его похождения. Если ему не нравится, как я их называю, то пусть тогда другие дадут оценку продажным людям. Просто надо называть вещи своими именами. Это я им ещё комплимент сделал, назвав «подхалимами»", — приводит слова Александра Емельяненко «Советский спорт».