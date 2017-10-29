Прямая трансляция турнира UFC Fight Night 119 доступна на «Чемпионате»

29 октября на «Чемпионате» состоится онлайн-трансляция турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 118, который пройдёт в бразильском городе Сан-Пауло.
Главным событием турнира станет возвращение в ринг бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Лиото Мачиды, которому предстоит провести поединок с седьмым номером в текущем рейтинге лучших средневесов организации Дереком Брансоном. Российские бойцы участия в этом турнире не принимают.
Начало прямой трансляции турнира запланировано на 05:00 мск.
Состав участников UFC Fight Night 119
Главный кард
Лиото Мачида — Дерек Брансон
Колби Ковингтон — Демиан Майа
Роб Фонт — Педро Муньос
Джим Миллер — Франсиско Тринальдо
Джек Херманссон — Тьяго Сантос
Джон Линекер — Марлон Вера.
Андеркарт
Нико Прайс — Висенте Люке
Аугусто Мендес — Бостон Сэлмон
Антонио Карлос Джуниор — Джек Маршман
Элизеу Залески дос Сантос — Макс Гриффин
Джарред Брукс — Дейвезон Фигередо
Кристиан Коломбо — Марсело Гольм.
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