Прямая трансляция турнира UFC Fight Night 119 доступна на «Чемпионате»

29 октября на «Чемпионате» состоится онлайн-трансляция турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 118, который пройдёт в бразильском городе Сан-Пауло.



Главным событием турнира станет возвращение в ринг бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Лиото Мачиды, которому предстоит провести поединок с седьмым номером в текущем рейтинге лучших средневесов организации Дереком Брансоном. Российские бойцы участия в этом турнире не принимают.



Начало прямой трансляции турнира запланировано на 05:00 мск.



Состав участников UFC Fight Night 119

Главный кард



Лиото Мачида — Дерек Брансон

Колби Ковингтон — Демиан Майа

Роб Фонт — Педро Муньос

Джим Миллер — Франсиско Тринальдо

Джек Херманссон — Тьяго Сантос

Джон Линекер — Марлон Вера.



Андеркарт



Нико Прайс — Висенте Люке

Аугусто Мендес — Бостон Сэлмон

Антонио Карлос Джуниор — Джек Маршман

Элизеу Залески дос Сантос — Макс Гриффин

Джарред Брукс — Дейвезон Фигередо

Кристиан Коломбо — Марсело Гольм.

Если трансляция не отображается, посмотреть её можно в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети ВКонтакте.