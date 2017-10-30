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Харитонов подтвердил факт ведения переговоров о бое с Минаковым

30 октября 2017, понедельник. 09:34 Бокс/ММА

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал о том, когда проведёт свой следующий поединок в Bellator.

« Мой следующий поединок планируется в промоушене Bellator. Он должен состояться в декабре или январе. Сейчас ведутся переговоры. Думаю, бой пройдет в США», — цитирует Харитонова «Советский спорт».

Также россиянин подтвердил информацию о том, что весной следующего года может провести поединок соотечественником Виталием Минаковым: «Окончательная точка в переговорах еще не поставлена, но мы с Виталием уже дали свое согласие на эту схватку. Минаков — очень уважаемый спортсмен. Я к нему очень хорошо отношусь. Всегда очень рад его увидеть, пожать ему руку. Но в «клетке», поверьте мне, мы будем биться далеко не как друзья. Мы покажем все, на что способны. Это будет бой, который заставит содрогнуться «клетку». Мы будем бескомпромисны. В жизни мы друг к другу относимся с уважением. Но в поединке будет война»

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Минаков Сергей Харитонов
Новости. Бокс/ММА
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