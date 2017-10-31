Энтони Джошуа может провести бой с Александром Поветкиным в марте 2018 года

Британский промоутер Эдди Хирн, который ведёт дела чемпиона мира IBF/IBO/WBA в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, не исключает возможности того, что в марте его подопечному придётся провести обязательную защиту титула WBA.



Соперником Джошуа может стать российский боксёр Александр Поветкин, если победит Кристиана Хаммера в элиминаторе WBA, запланированного на декабрь.



«Для Джошуа в приоритете сохранение титулов. Сейчас в WBA говорят о возможном проведении элиминатора между Поветкиным и Хамером в конце декабря. Это может означать, что Энтони проведёт обязательную защиту титула WBA в марте», — цитирует Хирна Standard Evening.