Бивол после Броадхёрста хочет встретиться с Баррерой

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Regular Дмитрий Бивол поделился карьерными планами. После грядущего боя с Трентом Броадхёрстом россиянин хочет встретиться с официальным претендентом на титул — Саливаном Баррерой.

«Следующий бой после Броадхёрста должен быть обязательной защитой. Баррера стоит вторым в рейтинге и является официальным претендентом. Я хочу драться с лучшими, потому планирую встретиться с ним. Смотрел его поединки с Шабранским, Уордом и Смитом. У него хорошие навыки, скорость, он умело передвигается по рингу. Хороший боксёр», — приводит слова Бивола BoxingScene.