Уайлдер: я закончу карьеру Стиверна

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал о своих ожиданиях от предстоящего реванша с экс-обладателем титула Бермейном Стиверном.



«Считаю, что первый бой должен был быть остановлен. У Стиверна были синяки по всему лицу, сотрясение. Но он выстоял. В субботу я закончу свою работу. В первый раз ему удалось выжить, он единственный, кто смог закончить бой со мной на ногах. На этот раз я долелаю работу. Он не изменился с того боя, но он увидит нового Деонтея Уайлдера. Этот бой станет концом карьеры Стиверна», — цитирует Уайлдера SkySports.