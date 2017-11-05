Чисора уступил Кабайелу решением большинства судей

В Монако проходит вечер бокса, главным событием которого станет титульный бой между Дмитрием Биволом и Трентом Бродхёрстом.

В андеркарде этого поединка состоялся поединок за пояс EBU в супертяжёлом весе между бывшим претендентом на титул чемпиона мира Дереком Чисоры (27-8, 19 КО) и обладателем титула EBU Агитом Кабайелом (17-0, 12 КО).

В равном и конкурентном бою победу большинством решением судей одержал немец — 114:114, 115:113, 115:114. Таким образом британец потерпел третье поражение в последних пяти поединках.