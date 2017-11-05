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175 лет назад 2016
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Чисора уступил Кабайелу решением большинства судей

Бокс/ММА

В Монако проходит вечер бокса, главным событием которого станет титульный бой между Дмитрием Биволом и Трентом Бродхёрстом.

В андеркарде этого поединка состоялся поединок за пояс EBU в супертяжёлом весе между бывшим претендентом на титул чемпиона мира Дереком Чисоры (27-8, 19 КО) и обладателем титула EBU Агитом Кабайелом (17-0, 12 КО).

В равном и конкурентном бою победу большинством решением судей одержал немец — 114:114, 115:113, 115:114. Таким образом британец потерпел третье поражение в последних пяти поединках.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дерек Чизора
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