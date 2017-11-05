Исполком АИБА отстранил президента организации от исполнения обязанностей

Скандал с участием президента АИБА Ву Чинг Куо продолжает набирать обороты. В минувшем месяце от исполнения обязанностей его отстранила дисципилнарная комиссия этой организации. Теперь же стало известно, что такое же решение было единогласно принято и её исполкомом. Об этом говорится в официальном пресс-релизе АИБА.

Временный президент АИБА, Франко Фальчинелли, выразил разочарование действиями Ву Чинг Куо.

«Мы оказались бы в катастрофической ситуации, если бы он не был отстранён от работы. Мы никогда не сталкивались с подобным и нам повезло, что решение дисциплинарного комитета немедленно приостановило его действия», — заявил функционер.

Член исполкома Пэт Фиаччо намекнул, что некоторые факты в работе Ву Чинг Куо были просто шокирующими (отстранённый президент обвиняется в коррупции — прим. «Чемпионата»).

«Некоторы факты стали для нас шокирующими. Мы никогда не могли подумать, что он попытается превратить нашу организацию в свой собственный бизнес», — заявил Фиаччо.